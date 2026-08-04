PCH / Inno komplet za peno

Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo.Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje.Komplete šob za različne razrede naprav (glejte komplete šob) je treba naročiti ločeno.