PCH / Inno komplet za peno
Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo.Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje.Komplete šob za različne razrede naprav (glejte komplete šob) je treba naročiti ločeno.
Komplet za peno Inno je inovativni visokotlačni sistem za peno za prenosne in stacionarne visokotlačne ter tlačne čistilnike HDS, namenjene čiščenju in dezinfekciji. Vsebuje dvojni nastavek s šobo za peno in visokotlačni curek za izpiranje. Komplete šob je treba naročiti ločeno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,017
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