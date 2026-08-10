Vaš popoln partner pri čiščenju terase: štiridelni komplet valjčnih ščetk je na voljo kot dodatna oprema za PCL 6 in je idealen za temeljito, a nežno čiščenje gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč. Umazanija, kot je organska rast ali mah, se odstrani brez truda. Valjaste krtače je mogoče enostavno zamenjati brez orodja.