PCL 6 valjčne krtače za kamnite površine
Komplet štirih valjčnih krtač za hitro čiščenje gladkih kamnitih ploščic na zunanjih površinah s čistilom za terase PCL 6.
Vaš popoln partner pri čiščenju terase: štiridelni komplet valjčnih ščetk je na voljo kot dodatna oprema za PCL 6 in je idealen za temeljito, a nežno čiščenje gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč. Umazanija, kot je organska rast ali mah, se odstrani brez truda. Valjaste krtače je mogoče enostavno zamenjati brez orodja.
Značilnosti in prednosti
Enakomerno in temeljito čiščenje gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč na zunanjih površinah
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
- Ni primerno za tlakovce, tlakovce s pasjo kostjo, asfalt in izpostavljeni agregatni beton.
Dobra površinska zmogljivost in optimiziran profil ščetke za čiščenje gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,188
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,089
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase (gladke in drobnoporne kamnite ploščice in plošče)
- Balkoni (gladke in drobnoporozne kamnite ploščice in plošče)
- Mah