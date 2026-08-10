Tla terase je treba redno in ustrezno čistiti, da na njih ne bo umazanije, ki je posledica vremenskih vplivov. Z valjčnimi krtačami, zasnovanimi posebej za lesene površine in WPC talne obloge, je mogoče umazanijo na zunanjih površinah še posebej enakomerno in temeljito odstraniti. Štiri valjčne krtače v kompletu so enostavno zamenljive in lahko nadomestijo krtače, ki so vključene v obsegu dobave čistilnika terase PCL 6.