PCL 6 valjčne krtače za lesene površine
S krtačami iz štiridelnega kompleta valjev za PCL 6 lahko umazanijo na zunanjih površinah odstranite enakomerno in brez sledi. Lesene površine in WPC talne obloge bodo znova videti kot nove.
Tla terase je treba redno in ustrezno čistiti, da na njih ne bo umazanije, ki je posledica vremenskih vplivov. Z valjčnimi krtačami, zasnovanimi posebej za lesene površine in WPC talne obloge, je mogoče umazanijo na zunanjih površinah še posebej enakomerno in temeljito odstraniti. Štiri valjčne krtače v kompletu so enostavno zamenljive in lahko nadomestijo krtače, ki so vključene v obsegu dobave čistilnika terase PCL 6.
Značilnosti in prednosti
Temeljito in enakomerno čiščenje velikih lesenih površin in oblog iz WPC na prostem
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Optimiziran profil krtače za čiščenje lesenih površin in oblog iz WPC
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,218
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,196
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Zeleni lišaj
- Mah