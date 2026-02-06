Penasti filter izpušnega zraka

Penasti filter izpušnega zraka med sesanjem prahu filtrira drobne trdne delce in je združljiv z napravami VC 4 Cordless myHome in VC 4 Cordless Premium myHome.

Penasti filter izpušnega zraka med sesanjem očisti izpušni zrak s filtriranjem drobnih trdnih delcev. Združljiv je s Kärcherjevimi napravami VC 4 Cordless myHome in VC 4 Cordless Premium myHome. Priporočamo zamenjavo filtra vsaj enkrat letno.

Značilnosti in prednosti
Fini mrežni filter
  • Iz vsesanega zraka očisti drobno umazanijo.
Enostavno zamenljiva.
  • Lažja zamenjava penastega filtra izpušnega zraka z odstranitvijo ohišja filtra.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva siva
Teža (Kg) 0,012
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,033
Mere (D × Š × V) (mm) 75 x 50 x 50
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije