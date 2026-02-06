Penasti filter izpušnega zraka
Penasti filter izpušnega zraka med sesanjem prahu filtrira drobne trdne delce in je združljiv z napravami VC 4 Cordless myHome in VC 4 Cordless Premium myHome.
Penasti filter izpušnega zraka med sesanjem očisti izpušni zrak s filtriranjem drobnih trdnih delcev. Združljiv je s Kärcherjevimi napravami VC 4 Cordless myHome in VC 4 Cordless Premium myHome. Priporočamo zamenjavo filtra vsaj enkrat letno.
Značilnosti in prednosti
Fini mrežni filter
- Iz vsesanega zraka očisti drobno umazanijo.
Enostavno zamenljiva.
- Lažja zamenjava penastega filtra izpušnega zraka z odstranitvijo ohišja filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,012
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,033
|Mere (D × Š × V) (mm)
|75 x 50 x 50
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije