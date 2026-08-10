Še nikoli niste imeli takšne stopnje kontrole nad čiščenjem. Zahvaljujoč tipkam +/– na visokotlačni pištoli G 180 Q Full Control Plus, se s pritiskom gumba popolnoma enostavno regulira tlak in doziranje sredstva za čiščenje. Razen tega, lahko svoje nastavitve vedno vidite na LCD zaslonu – ne glede na vremenske razmere. Pištola vklj. Quick Connect priključek, ki je primeren za vse Kärcherjeve Full Control visokotlačne čistilce razreda K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium proizvedene po letu 2017.