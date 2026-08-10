Pištola G 180 Q Full Control Plus
Z LCD zaslonom in tipkami za regul. tlaka in sredstva za čiščenje: visokotlačna pištola G 180 Q Full Control Plus za vse Kärcherjeve Full Control naprave K 5 Premium, K 7 in K 7 Premium iz l. 2017.
Še nikoli niste imeli takšne stopnje kontrole nad čiščenjem. Zahvaljujoč tipkam +/– na visokotlačni pištoli G 180 Q Full Control Plus, se s pritiskom gumba popolnoma enostavno regulira tlak in doziranje sredstva za čiščenje. Razen tega, lahko svoje nastavitve vedno vidite na LCD zaslonu – ne glede na vremenske razmere. Pištola vklj. Quick Connect priključek, ki je primeren za vse Kärcherjeve Full Control visokotlačne čistilce razreda K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium proizvedene po letu 2017.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za Kärcher Full Control Plus visokotlačne čistilce iz razreda K 5 Premium, K 7 in K 7 Full Control od leta 2017 dalje
- Za enostavno zamenjavo pištole.
Tipke +/- na ročaju
- Za udobno regulacijo stopenj tlaka in koncentracije čistilnega sredstva.
Prikaz stopnje tlaka na LCD zaslonu
- Za enostavnejši izbor ustrezne stopnje tlaka za izbrani objekt čiščenja.
Prikaz doziranja čistilnega sredstva na LCD zaslonu
- Za enostaven izbor željene količine čistilnega sredstva.
Priključek Quick Connect
- Sistem hitre spojke za enostavno spajanje pištole in visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,787