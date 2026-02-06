Ploščati nagubani filter KFI 4410
Ploščati nagubani filter za sesanje fine in grobe umazanije ter tekočin brez menjave filtra. Primerno za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden.
Ploščati nagubani filter KFI 4410 omogoča mokro in suho sesanje brez nadležnih prekinitev zaradi menjave filtra. Med uporabo zanesljivo zagotavlja visoko sesalno moč in filtracijo prahu. Ploščati nagubani filter, ki je vgrajen v patentirano škatlo filtra, je mogoče posebej priročno in hitro zamenjati – brez stika z umazanijo: preprosto odprite škatlo filtra, zamenjajte filter, zaprite škatlo filtra – in to je to. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike.
Značilnosti in prednosti
Filtrirni material iz celuloze
- Za visoko sesalno moč in visoko filtracijo prahu med uporabo.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Za mokro in suho sesanje brez potrebe po dodatni menjavi filtra.
- Ploščati nagubani filter lahko zamenjate v nekaj sekundah z odpiranjem filtrske škatle – brez stika z umazanijo.
Za Kärcher mokro/suhe sesalnike WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,075
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,116
|Mere (D × Š × V) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Fina umazanija
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Učinkovito sesanje tekočin