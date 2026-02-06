Ploščati nagubani filter KFI 4410 omogoča mokro in suho sesanje brez nadležnih prekinitev zaradi menjave filtra. Med uporabo zanesljivo zagotavlja visoko sesalno moč in filtracijo prahu. Ploščati nagubani filter, ki je vgrajen v patentirano škatlo filtra, je mogoče posebej priročno in hitro zamenjati – brez stika z umazanijo: preprosto odprite škatlo filtra, zamenjajte filter, zaprite škatlo filtra – in to je to. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike.