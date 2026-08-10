Ploščati nagubani filter, papirnat

Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Značilnosti in prednosti
Iz materiala s celuloznimi vlakni
  • Za zelo gospodarno vzdrževalno čiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število (Kos(i)) 1
Razred prahu L / M
Barva Bela
Teža (Kg) 0,215
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,215
Mere (D × Š × V) (mm) 140 x 57 x 240

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za sesanje suhega prahu in grobe umazanije (zelena barvna koda)
  • Odobreno za razreda prahu L in M