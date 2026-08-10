Ploščati nagubani filter, papirnat
Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Značilnosti in prednosti
Iz materiala s celuloznimi vlakni
- Za zelo gospodarno vzdrževalno čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število (Kos(i))
|1
|Razred prahu
|L / M
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,215
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,215
|Mere (D × Š × V) (mm)
|140 x 57 x 240
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Področja uporabe
- Za sesanje suhega prahu in grobe umazanije (zelena barvna koda)
- Odobreno za razreda prahu L in M