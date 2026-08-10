Ploščati nagubani filter Renovation KFI 4440
Poseben ploščat naguban filter za dolgotrajno sesalno moč pri sesanju finega prahu med prenovami in pri delu z električnim orodjem. Primerno za Kärcher mokre in suhe sesalnike.
Poseben ploščati nagubani filter Renovation KFI 4440 je idealen za sesanje fine in grobe umazanije ter tekočin. Popoln je tudi za sesanje finega prahu, ki nastane med obnovitvenimi deli in pri delu z električnim orodjem. Zaradi materiala iz poliestra je filter odporen na vlago. Prevleka proti sprijemanju tudi učinkovito preprečuje zamašitev filtra ter zagotavlja dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo. Ploščati nagubani filter, ki je vgrajen v patentirano škatlo filtra, je mogoče posebej priročno in hitro zamenjati – brez stika z umazanijo: preprosto odprite škatlo filtra, zamenjajte filter, zaprite škatlo filtra – in to je to. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike.
Značilnosti in prednosti
Poliestrski filtrirni material s prevleko proti prijemanju
- Za dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo.
- Za nemoteno delo.
- Odporen na vlago in dolgo obstojen.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra
- Ploščati nagubani filter lahko zamenjate v nekaj sekundah z odpiranjem filtrske škatle – brez stika z umazanijo.
Primerna za Kärcher mokre in suhe sesalnike WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,182
|Mere (D × Š × V) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Drobni prah
- Fina umazanija
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Prenova