Poseben ploščati nagubani filter Renovation KFI 4440 je idealen za sesanje fine in grobe umazanije ter tekočin. Popoln je tudi za sesanje finega prahu, ki nastane med obnovitvenimi deli in pri delu z električnim orodjem. Zaradi materiala iz poliestra je filter odporen na vlago. Prevleka proti sprijemanju tudi učinkovito preprečuje zamašitev filtra ter zagotavlja dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo. Ploščati nagubani filter, ki je vgrajen v patentirano škatlo filtra, je mogoče posebej priročno in hitro zamenjati – brez stika z umazanijo: preprosto odprite škatlo filtra, zamenjajte filter, zaprite škatlo filtra – in to je to. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike.