Ploska cev s cevno objemko
Fleksibilna ploska cev s cevnimi klešči za transport vode. Idealna kot transportna cev za izčrpavanje vode pri poplavah.
Fleksibilna ploščata cev iz PVC-ja in tekstilnega vstavka s pocinkano objemko (25 - 40 mm) za transport vode. Kärcherjev komplet ploskih cevi je primeren za uporabo na potopnih črpalkah in je idealna rešitev za odstranjevanje odvečne vode, npr. pri poplavah. Cev dolžine 10m se lahko zvija in zavzame pri shranjevanju zelo malo prostora. Maksimalni delovni tlak znaša 4 - 5 barov.
Značilnosti in prednosti
Ploska cev
- Zaradi možnosti ploskega navijanja potrebuje malo prostora za shranjevanje. V primerjavi s standardno cevjo ima 40% manjšo težo in 90% manjši volumen.
Fleksibilna ploska cev iz PVC-ja in tekstilnega vstavka s pocinkano objemko za cev 25 - 40 mm
- Zlasti priporočljivo za odvajanje vode pri poplavah
Pocinkana objemka za cev
- Zaradi uporabljenega materiala objemka za cev ne rjavi in tako zagotavlja daljšo uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1″
|Dolžina cevi (m)
|10
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|2,218
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,322
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 260 x 46
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.