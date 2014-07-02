Fleksibilna ploščata cev iz PVC-ja in tekstilnega vstavka s pocinkano objemko (25 - 40 mm) za transport vode. Kärcherjev komplet ploskih cevi je primeren za uporabo na potopnih črpalkah in je idealna rešitev za odstranjevanje odvečne vode, npr. pri poplavah. Cev dolžine 10m se lahko zvija in zavzame pri shranjevanju zelo malo prostora. Maksimalni delovni tlak znaša 4 - 5 barov.