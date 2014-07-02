Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me

5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me.

Specifikacije

Tehnični podatki

Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,073
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI