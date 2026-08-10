Podaljšek kabla RCX
Ko gre za polnilno postajo ali RTK anteno RCX, podaljšek omogoča, da se povezava z napajalnikom podaljša za deset metrov.
Podaljšek vam omogoča večjo prilagodljivost pri postavljanju polnilne postaje ali RTK antene. Če v neposredni bližini želenega mesta namestitve ni vtičnice, kabel pomaga premostiti razdaljo.
Značilnosti in prednosti
Deset metrov večji delovni radij za polaganje električnega kabla
Lahko se uporablja za polnilno postajo ali RTK anteno
Odpornost na vremenske vplive in razred zaščite sta ohranjena
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina kabla (m)
|10
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,496