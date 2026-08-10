Podaljšek kotne šobe kpl. L2P
Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je dolg 100 mm. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.
Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je v celoti izdelan iz plastike, da prepreči poškodbe predmeta, ki ga čistite. Vendar so navoji ojačani s kovino, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Podaljšek je dolg 100 milimetrov. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.
Značilnosti in prednosti
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Šoba iz umetne mase
- Preprečite poškodbe občutljivih površin, če bi se šoba po nesreči dotaknila površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,045
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,045
|Mere (D × Š × V) (mm)
|118 x 20 x 20
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin