Podaljšek kotne šobe kpl. L2P

Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je dolg 100 mm. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.

Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je v celoti izdelan iz plastike, da prepreči poškodbe predmeta, ki ga čistite. Vendar so navoji ojačani s kovino, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Podaljšek je dolg 100 milimetrov. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.

Značilnosti in prednosti
Sistem hitre menjave
  • Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Šoba iz umetne mase
  • Preprečite poškodbe občutljivih površin, če bi se šoba po nesreči dotaknila površine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,045
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,045
Mere (D × Š × V) (mm) 118 x 20 x 20
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
  • Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
  • Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin