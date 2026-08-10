Podaljšek za kotne šobe L2P. Podaljšek je v celoti izdelan iz plastike, da prepreči poškodbe predmeta, ki ga čistite. Vendar so navoji ojačani s kovino, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Podaljšek je dolg 100 milimetrov. Več podaljškov je mogoče priviti skupaj.