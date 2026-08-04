Podaljšek pršilne cevi, 1000 mm

Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 1000
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,636

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