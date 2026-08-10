Podaljšek pršilne cevi, 5 m

Podaljšek cevi za Kärcherjeve naprave za čiščenje s suhim ledom L2P. Ta preprost podaljšek razpršilne cevi je enostaven način za razširitev delovnega območja razpršilnika ledu.

Za podaljšek razpršilne cevi brez težav pri Kärcherjevih napravah za čiščenje s suhim ledom L2P. Podaljšek cevi razširi delovno območje za dodatno prilagodljivost pri čiščenju s puhalom za led. Po potrebi lahko več podaljškov cevi povežete skupaj.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 2,2
Kompatibilne naprave
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