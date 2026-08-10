Pokrov za sesalno glavo FC 5, bel
Še bolje zajame umazanijo: izpopolnjen pokrov za sesalno glavo, za FC 5. Idealen za vse bele naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.
novi pokrov za sesalno glavo bele naprave FC 5 preprosto opravi z nadležnimi kosmi prahu na tleh. Vgrajeni trak za prestrezanje niti in širši zračni kanal omogočata še učinkovitejše zajemanje grobe umazanije. Z izpopolnjenim pokrovom je zdaj mogoče povsem preprosto dodatno opremiti vse bele naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene. To izboljša skupno zmogljivost čiščenja pri starejših belih napravah FC 5.
Značilnosti in prednosti
Vgrajen trak za prestrezanje niti
- Vgrajeni žlebički omogočajo še boljšo absorpcijo kosmov prahu in drugih grobih delcev.
Širši sesalni kanal
- Učinkovito zajemanje večjih delcev, kot so lasni klobčiči.
Možnost preproste zamenjave
- Novi pokrov je mogoče hitro in preprosto zamenjati na napravi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,265
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 100 x 34