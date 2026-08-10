novi pokrov za sesalno glavo bele naprave FC 5 preprosto opravi z nadležnimi kosmi prahu na tleh. Vgrajeni trak za prestrezanje niti in širši zračni kanal omogočata še učinkovitejše zajemanje grobe umazanije. Z izpopolnjenim pokrovom je zdaj mogoče povsem preprosto dodatno opremiti vse bele naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene. To izboljša skupno zmogljivost čiščenja pri starejših belih napravah FC 5.