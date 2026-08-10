Pokrov za sesalno glavo FC 5, rumen
Izpopolnjen pokrov za sesalno glavo omogoča še učinkovitejšo absorpcijo umazanije. Za nadgradnjo rumenih naprav FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.
Nič več nadležnih kosmov prahu na tleh: Novi pokrov za sesalno glavo naprave FC 5, vključno z vgrajenim trakom za prestrezanje niti in širšim zračnim kanalom, omogoča še učinkovitejše zajemanje grobe umazanije – in s tem izboljšuje skupno zmogljivost čiščenja. Odlična nadgradnja za vse rumene naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.
Značilnosti in prednosti
Vgrajen trak za prestrezanje niti
- Vgrajeni žlebički omogočajo še boljšo absorpcijo kosmov prahu in drugih grobih delcev.
Širši sesalni kanal
- Učinkovito zajemanje večjih delcev, kot so lasni klobčiči.
Možnost preproste zamenjave
- Novi pokrov je mogoče hitro in preprosto zamenjati na napravi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,276
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 100 x 34