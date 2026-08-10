Pokrov za sesalno glavo FC 5, rumen

Izpopolnjen pokrov za sesalno glavo omogoča še učinkovitejšo absorpcijo umazanije. Za nadgradnjo rumenih naprav FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.

Nič več nadležnih kosmov prahu na tleh: Novi pokrov za sesalno glavo naprave FC 5, vključno z vgrajenim trakom za prestrezanje niti in širšim zračnim kanalom, omogoča še učinkovitejše zajemanje grobe umazanije – in s tem izboljšuje skupno zmogljivost čiščenja. Odlična nadgradnja za vse rumene naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.

Značilnosti in prednosti
Vgrajen trak za prestrezanje niti
  • Vgrajeni žlebički omogočajo še boljšo absorpcijo kosmov prahu in drugih grobih delcev.
Širši sesalni kanal
  • Učinkovito zajemanje večjih delcev, kot so lasni klobčiči.
Možnost preproste zamenjave
  • Novi pokrov je mogoče hitro in preprosto zamenjati na napravi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 0,18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,276
Mere (D × Š × V) (mm) 300 x 100 x 34
Kompatibilne naprave
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