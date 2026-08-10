Nič več nadležnih kosmov prahu na tleh: Novi pokrov za sesalno glavo naprave FC 5, vključno z vgrajenim trakom za prestrezanje niti in širšim zračnim kanalom, omogoča še učinkovitejše zajemanje grobe umazanije – in s tem izboljšuje skupno zmogljivost čiščenja. Odlična nadgradnja za vse rumene naprave FC 5, ki s tem še niso serijsko opremljene.