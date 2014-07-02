3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja. Polirne podloge so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na matiranih kamnitih tleh, PVC-ju in linoleju. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.