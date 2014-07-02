Polirne podloge kamen / linolej / PVC

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej za poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja.

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja. Polirne podloge so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na matiranih kamnitih tleh, PVC-ju in linoleju. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.

Značilnosti in prednosti
Podloge za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Odlični rezultati poliranja na matiranih tleh iz naravnega kamna, PVC-ja in linoleja
  • Posebej razvito za poliranje matiranih tal iz naravnega kamna, PVC-ja in linoleja
  • Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 3
Barva Bela
Teža (Kg) 0,064
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,084
Mere (D × Š × V) (mm) 125 x 125 x 15
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Matirana umetna in naravna kamnita tla