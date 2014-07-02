Polirne podloge kamen / linolej / PVC
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej za poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja.
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja. Polirne podloge so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na matiranih kamnitih tleh, PVC-ju in linoleju. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.
Značilnosti in prednosti
Podloge za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Odlični rezultati poliranja na matiranih tleh iz naravnega kamna, PVC-ja in linoleja
- Posebej razvito za poliranje matiranih tal iz naravnega kamna, PVC-ja in linoleja
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,064
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,084
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 125 x 15
Področja uporabe
- Matirana umetna in naravna kamnita tla