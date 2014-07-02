Polirne podloge (univerzalne)

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje vseh trdih površin in talnih oblog kot so parket, kamen, linolej, pluta, PVC in laminat.

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje vseh trdih površin in talnih oblog kot so parket, kamen, linolej, pluta, PVC in laminat. Za rezultate poliranja, ki so očitni.

Značilnosti in prednosti
Polirna podloga iz kakovostne imitacije volne
  • Odlični rezultati poliranja na vseh talnih površinah
  • Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 3
Barva Bela
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,085
Mere (D × Š × V) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Trde talne obloge