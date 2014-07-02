Polirne podloge (univerzalne)
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje vseh trdih površin in talnih oblog kot so parket, kamen, linolej, pluta, PVC in laminat.
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje vseh trdih površin in talnih oblog kot so parket, kamen, linolej, pluta, PVC in laminat. Za rezultate poliranja, ki so očitni.
Značilnosti in prednosti
Polirna podloga iz kakovostne imitacije volne
- Odlični rezultati poliranja na vseh talnih površinah
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,085
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 125 x 10
Področja uporabe
- Trde talne obloge