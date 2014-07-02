3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje lakiranih tal. Polirne podloge za lakirana tla so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na lakiranih trdih površinah kot na primer na pluti, parketu ali laminatu. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.