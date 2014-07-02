Polirne podloge za lakiran parket/laminat
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej namenjene za odlično poliranje lakiranih trdih površin, kot je na primer lakiran parket, pluta in laminat.
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje lakiranih tal. Polirne podloge za lakirana tla so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na lakiranih trdih površinah kot na primer na pluti, parketu ali laminatu. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.
Značilnosti in prednosti
Podloge za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Odlični rezultati poliranja za lakiranih talnih oblogah (parket, laminat, pluta)
- Posebej razvito za poliranje lakiranih talnih oblog (parket, laminat, pluta)
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,103
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 125 x 8
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.