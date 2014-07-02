Polirne podloge za voskan parket
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej namenjene za poliranje vokanih trdih površin kot je voskan parket.
3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje voskanih trdih površin ter tal z oljno-voščenim premazom kot je npr. parket. Polirne podloge za voskana tla so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na voskanih trdih površinah in tleh z oljno-voščenim premazom. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.
Značilnosti in prednosti
Podloge za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Odlični rezultati poliranja na voskanih lesenih tleh in lesenih tleh z oljno-voščenim premazom
- Posebej razvito za poliranje voskanih lesenih tal in lesenih tal z oljno-voščenim premazom
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,048
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,091
|Mere (D × Š × V) (mm)
|125 x 125 x 10
Področja uporabe
- Voskana lesena tla