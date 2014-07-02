3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje voskanih trdih površin ter tal z oljno-voščenim premazom kot je npr. parket. Polirne podloge za voskana tla so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na voskanih trdih površinah in tleh z oljno-voščenim premazom. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.