Polirne podloge za voskan parket

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej namenjene za poliranje vokanih trdih površin kot je voskan parket.

3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje voskanih trdih površin ter tal z oljno-voščenim premazom kot je npr. parket. Polirne podloge za voskana tla so bile razvite posebej za to področje uporabe in s svojimi posebnimi polirnimi lastnostmi zagotavljajo še boljše rezultate poliranja na voskanih trdih površinah in tleh z oljno-voščenim premazom. Polirne podloge enostavno namestite na polirne plošče naprave in že lahko začnete.

Značilnosti in prednosti
Podloge za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Odlični rezultati poliranja na voskanih lesenih tleh in lesenih tleh z oljno-voščenim premazom
  • Posebej razvito za poliranje voskanih lesenih tal in lesenih tal z oljno-voščenim premazom
  • Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 3
Barva Bela
Teža (Kg) 0,048
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,091
Mere (D × Š × V) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Voskana lesena tla