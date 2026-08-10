Polnilna postaja in zamenljiva baterija za WV 5
Komplet je sestavljen iz polnilne postaje in zamenljive baterije za baterijske čistilnike oken WV 5 ter WVP 10.
Komplet je sestavljen iz polnilne postaje in izmenljive baterije za akumulatorski čistilnik oken WV 5. Po opravljenem delu lahko na polnilni postaji napolnite posamezno baterijo oz. shranite kar celotno napravo.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna baterija za čiščenje brez konca
Udobna naprava za polnjenje
Privlačen način shranjevanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,275
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,365
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 132 x 50