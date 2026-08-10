Polnilna postaja za WV5

Polnilna postaja za baterijske čistilnike oken WV 5 in WVP 10.

Na sodobno zasnovani polnilni postaji za akumulatorski čistilnik oken WV 5 lahko po opravljenem delu napolnite posamezno baterijo oz. shranite kar celotno napravo.

Značilnosti in prednosti
Privlačna oblika
  • Polnilna postaja se bo zahvaljujoč privlačni obliki odlično prilagodila vašemu stanovanju.
Udobna naprava za polnjenje
  • Če sta hkrati naprava in baterija v polnilni postaji, se bo najprej napolnila naprava, šele nato baterija. Brez preklapljanja.
Praktično navitje kabla
  • Praktično shranjevanje kabla na spodnji strani postaje za polnjenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,205
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,495
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 132 x 50