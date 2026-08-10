Polnilna postaja za WV5
Polnilna postaja za baterijske čistilnike oken WV 5 in WVP 10.
Na sodobno zasnovani polnilni postaji za akumulatorski čistilnik oken WV 5 lahko po opravljenem delu napolnite posamezno baterijo oz. shranite kar celotno napravo.
Značilnosti in prednosti
Privlačna oblika
- Polnilna postaja se bo zahvaljujoč privlačni obliki odlično prilagodila vašemu stanovanju.
Udobna naprava za polnjenje
- Če sta hkrati naprava in baterija v polnilni postaji, se bo najprej napolnila naprava, šele nato baterija. Brez preklapljanja.
Praktično navitje kabla
- Praktično shranjevanje kabla na spodnji strani postaje za polnjenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,205
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,495
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 132 x 50