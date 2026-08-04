Posoda za pršilnik DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 pršilnik za čistila z 2-litrsko posodo za detergent in neposrednim prreklopom na visokotlačno čiščenje je primeren za Kärcher visokotlačne čistilnike s pretokom od 400 do 600 l/h.
Opremljen z robustnim ohišjem iz dolgotrajne ekološke medenine, je pršilnik za čistila DUO Advanced 1 s posodico primeren za visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistili. Primeren je za Kärcher visokotlačne čistilnike s pretokom od 400 do 600 l/h, pršilnik lahko neposredno preklopite na visokotlačno cev. Pršilnik ima 2-litrsko ergonomsko posodico za čistilo z dodatnim ročajem in odprtino za polnjenje. Kot pršenja se lahko prilagaja tako da se natančno doziranje čistila izvede v treh stopnjah, po potrebi. Vgrajen zaklop poskrbi za nastavljivo dovajanje detergenta z upravljanjem na nastavku.
Značilnosti in prednosti
Možnost neposrednega preklapljanja med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjemPrihranek časa, saj ni treba menjati razpršilne cevi ali dodatkov
Ergonomska, 2-litrska posoda za čistiloOmogoča da se dolga čistilna opravila opravijo brez napora.
Doziranje čistila z vgrajenim zaklopomOmogoča natančno tristopenjsko doziranje čistila. Za optimalno kakovost pene. Preprečuje morebitno preveliko odmerjanje čistila.
Osnovno ohišje s trpežno prevleko iz niklja
- Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
- Po potrebi olajša uporabo agresivnih čistil.
Prilagodljiva nastavitev za kot pršenja
- Zelo natančen curek pene.
- Omogoča varno delo na večjih razdaljah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 600
|Velikost šobe (mm)
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|2
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,467
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Gradbeništvo (čiščenje gradbenih strojev, ogrodij, opažev, opreme)
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.