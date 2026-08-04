Opremljen z robustnim ohišjem iz dolgotrajne ekološke medenine, je pršilnik za čistila DUO Advanced 1 s posodico primeren za visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistili. Primeren je za Kärcher visokotlačne čistilnike s pretokom od 400 do 600 l/h, pršilnik lahko neposredno preklopite na visokotlačno cev. Pršilnik ima 2-litrsko ergonomsko posodico za čistilo z dodatnim ročajem in odprtino za polnjenje. Kot pršenja se lahko prilagaja tako da se natančno doziranje čistila izvede v treh stopnjah, po potrebi. Vgrajen zaklop poskrbi za nastavljivo dovajanje detergenta z upravljanjem na nastavku.