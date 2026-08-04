Z DUO Advanced 2 pršilnik za čistila Kärcher nudi popolno rešitev za čiščenje s visokotlačnimi čistilniki, ki imajo pretok od 700 do 800 l/h, vendar brez Servo Control. Pršilnik se lahko neposredno preklopi na visokotlačno delovanje. Zahvaljujoč robustnemu ohišju iz visokokakovostne eko medenine je idealen tudi za uporabo agresivnih čistil, ki jih je mogoče dozirati v robustno 2-litrsko posodo. Vgrajen zaklop poskrbi za natančno tristopenjsko dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.