Posoda za pršilnik DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
DUO Advanced 2 pršilnik za čistila je primeren za visokotlačne čistilnike brez servo krmiljenja. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa za visokotlačno čiščenje ter 2-litrsko posodo za detergent.
Z DUO Advanced 2 pršilnik za čistila Kärcher nudi popolno rešitev za čiščenje s visokotlačnimi čistilniki, ki imajo pretok od 700 do 800 l/h, vendar brez Servo Control. Pršilnik se lahko neposredno preklopi na visokotlačno delovanje. Zahvaljujoč robustnemu ohišju iz visokokakovostne eko medenine je idealen tudi za uporabo agresivnih čistil, ki jih je mogoče dozirati v robustno 2-litrsko posodo. Vgrajen zaklop poskrbi za natančno tristopenjsko dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.
Značilnosti in prednosti
Možnost neposrednega preklapljanja med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjemPrihranek časa, saj ni treba menjati razpršilne cevi ali dodatkov
Ergonomska, 2-litrska posoda za čistiloOmogoča da se dolga čistilna opravila opravijo brez napora.
Doziranje čistila z vgrajenim zaklopomOmogoča natančno tristopenjsko doziranje čistila. Za optimalno kakovost pene. Preprečuje morebitno preveliko odmerjanje čistila.
Osnovno ohišje s trpežno prevleko iz niklja
- Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
- Po potrebi olajša uporabo agresivnih čistil.
Prilagodljiva nastavitev za kot pršenja
- Zelo natančen curek pene.
- Omogoča varno delo na večjih razdaljah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 800
|Velikost šobe (mm)
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|2
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,462
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Področja uporabe
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Gradbeništvo (čiščenje gradbenih strojev, ogrodij, opažev, opreme)
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