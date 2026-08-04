Zahvaljujoč ohišju iz robustne ekološke medenine je visokokakovostni DUO Advanced 3 pršilnik za čistila s prilagodljivim kotom škropljenja še posebej primeren za uporabo z agresivnimi čistili. Zasnovan je za čiščenje s Kärcher visokotlačnimi čistilniki s funkcijo Servo Control in pretokom od 900 do 2500 l/h.Pršilnik se lahko neposredno preklopi na visokotlačno cev. Vgrajen zaklop poskrbi za natančno tristopenjsko dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.