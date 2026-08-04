Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

DUO Advanced 3 pršilnik za čistila za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavitev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.

Zahvaljujoč ohišju iz robustne ekološke medenine je visokokakovostni DUO Advanced 3 pršilnik za čistila s prilagodljivim kotom škropljenja še posebej primeren za uporabo z agresivnimi čistili. Zasnovan je za čiščenje s Kärcher visokotlačnimi čistilniki s funkcijo Servo Control in pretokom od 900 do 2500 l/h.Pršilnik se lahko neposredno preklopi na visokotlačno cev. Vgrajen zaklop poskrbi za natančno tristopenjsko dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.

Značilnosti in prednosti
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Možnost neposrednega preklapljanja med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjem
Možnost neposrednega preklapljanja med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjem
Prihranek časa, saj ni treba menjati razpršilne cevi ali dodatkov
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomska, 2-litrska posoda za čistilo
Ergonomska, 2-litrska posoda za čistilo
Omogoča da se dolga čistilna opravila opravijo brez napora.
Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Doziranje čistila z vgrajenim zaklopom
Doziranje čistila z vgrajenim zaklopom
Omogoča natančno tristopenjsko doziranje čistila. Za optimalno kakovost pene. Preprečuje morebitno preveliko odmerjanje čistila.
Osnovno ohišje s trpežno prevleko iz niklja
  • Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
  • Po potrebi olajša uporabo agresivnih čistil.
Prilagodljiva nastavitev za kot pršenja
  • Zelo natančen curek pene.
  • Omogoča varno delo na večjih razdaljah.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 900 - 2500
Velikost šobe (mm) 38
Maks. tlak (bar) 300
Odmerjanje (%) 1 - 2 - 4
Prostornina posode (l) 2
Temperatura (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,463

Video posnetki

Področja uporabe
  • Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
  • Gradbeništvo (čiščenje fasad, gradbenih vozil in drugih strojev)
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