Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 pršilnik za čistila za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavitev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.
Zahvaljujoč ohišju iz robustne ekološke medenine je visokokakovostni DUO Advanced 3 pršilnik za čistila s prilagodljivim kotom škropljenja še posebej primeren za uporabo z agresivnimi čistili. Zasnovan je za čiščenje s Kärcher visokotlačnimi čistilniki s funkcijo Servo Control in pretokom od 900 do 2500 l/h.Pršilnik se lahko neposredno preklopi na visokotlačno cev. Vgrajen zaklop poskrbi za natančno tristopenjsko dovajanje čistila z upravljanjem na nastavku.
Značilnosti in prednosti
Možnost neposrednega preklapljanja med čistilnimi kemikalijami in visokotlačnim čiščenjemPrihranek časa, saj ni treba menjati razpršilne cevi ali dodatkov
Ergonomska, 2-litrska posoda za čistiloOmogoča da se dolga čistilna opravila opravijo brez napora.
Doziranje čistila z vgrajenim zaklopomOmogoča natančno tristopenjsko doziranje čistila. Za optimalno kakovost pene. Preprečuje morebitno preveliko odmerjanje čistila.
Osnovno ohišje s trpežno prevleko iz niklja
- Zelo trpežna in vzdržljiva izvedba.
- Po potrebi olajša uporabo agresivnih čistil.
Prilagodljiva nastavitev za kot pršenja
- Zelo natančen curek pene.
- Omogoča varno delo na večjih razdaljah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|900 - 2500
|Velikost šobe (mm)
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Odmerjanje (%)
|1 - 2 - 4
|Prostornina posode (l)
|2
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,463
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Področja uporabe
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Gradbeništvo (čiščenje fasad, gradbenih vozil in drugih strojev)
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