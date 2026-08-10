Post-Protect filter

Filter Post-Protect je četrta filtrirna stopnja štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF in zagotavlja prijeten okus.

Filter Post-Protect je izdelan iz zrnatega aktivnega oglja in zaokrožuje štiristopenjski koncept filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF z odstranjevanjem zadnjih preostalih nečistoč in tujkov, ki lahko negativno vplivajo na okus. Rezultat je čista in sveža voda za optimalen užitek pri pitju.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža brez dodatkov (Kg) 0,56
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,664
Mere (D × Š × V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Pitna voda