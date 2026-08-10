Post-Protect filter
Filter Post-Protect je četrta filtrirna stopnja štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF in zagotavlja prijeten okus.
Filter Post-Protect je izdelan iz zrnatega aktivnega oglja in zaokrožuje štiristopenjski koncept filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF z odstranjevanjem zadnjih preostalih nečistoč in tujkov, ki lahko negativno vplivajo na okus. Rezultat je čista in sveža voda za optimalen užitek pri pitju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,664
|Mere (D × Š × V) (mm)
|71 x 71 x 272
Področja uporabe
- Pitna voda