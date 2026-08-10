Filter Post-Protect je izdelan iz zrnatega aktivnega oglja in zaokrožuje štiristopenjski koncept filtra našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF z odstranjevanjem zadnjih preostalih nečistoč in tujkov, ki lahko negativno vplivajo na okus. Rezultat je čista in sveža voda za optimalen užitek pri pitju.