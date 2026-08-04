Potezna silikonska guma za čiščenje oken
Potezna silikonska guma za akumulatorski čistilnik oken,ki je primerena za vsakodnevno čiščenje.
Po potrebi lahko zamenjate silikonsko potezno gumo na šobi na akumulatorskem čistilniku oken. Omogoča neskončno čiščenje stekla brez sledi že več let.
Značilnosti in prednosti
Gumijasti brisalec
- Za zamenjavo gumijastega brisalca okenske šobe, ko je iztrošen
- Rezultat čiščenja brez sledi čiščenja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,02
|Mere (D × Š × V) (mm)
|257 x 21 x 9
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Ogledala