Power Control razpršilna cev 027
Močna razpršilna cev PowerControl z velikostjo šobe 027 omogoča brezstopenjsko nastavitev tlaka neposredno v območju prijemanja in s tem natančno prilagoditev posamezni nalogi.
Idealna alternativa za vaš visokotlačni čistilec brez funkcije krmiljenja: Naša PowerControl šoba 027 s patentiranim nastavkom za povečanje čiščenja do 40 % omogoča brezstopenjsko in preprosto prilagoditev tlaka v neposredni bližini uporabnika. To vam omogoča natančno nastavitev učinkovitosti čiščenja in čiščenja med delom. Integriran način nizkega tlaka se lahko uporablja posebej za čiščenje. Da bi še bolj optimizirali rezultat, podpira tudi nastavitev ravnine snopa, ki zagotavlja pravi delovni kot.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.