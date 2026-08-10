Idealna alternativa za vaš visokotlačni čistilec brez funkcije krmiljenja: Naša PowerControl šoba 027 s patentiranim nastavkom za povečanje čiščenja do 40 % omogoča brezstopenjsko in preprosto prilagoditev tlaka v neposredni bližini uporabnika. To vam omogoča natančno nastavitev učinkovitosti čiščenja in čiščenja med delom. Integriran način nizkega tlaka se lahko uporablja posebej za čiščenje. Da bi še bolj optimizirali rezultat, podpira tudi nastavitev ravnine snopa, ki zagotavlja pravi delovni kot.