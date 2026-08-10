Naša PowerControl-razpršilna cev 034 vam omogoča, da kadarkoli in brezstopenjsko prilagodite učinkovitost čiščenja vašega visokotlačnega čistilnika.Ne glede na to, ali potrebujete več ali manj pritiska, patentirana kontura šobe Kärcher povečuje učinkovitost čiščenja za približno 40 odstotkov. Krmilnik za prilagajanje tlaka je v dosegu in je enostaven za uporabo med delom. Za ciljno uporabo čistilnih sredstev je integriran nizkotlačni način, medtem ko nastavitev nivoja vodnega curka zagotavlja pravilen delovni kot.