Power Control razpršilna cev 038

Hitra, enostavna, natančna, brezstopenjska nastavitev tlaka neposredno v območju prijemanja: PowerControlova razpršilna cev s šobo velikosti 038 za natančno nastavitev delovnega tlaka.

S Kärcher-jevim patentiranim sistemom moči šobe omogoča povečanje učinkovitosti čiščenja za približno 40 odstotkov.Naša PowerControl razpršilna cev 038 je prepričljiva kot alternativa napravam s funkcijo servo krmiljenja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,1

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