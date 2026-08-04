Power Control razpršilna cev 038
Hitra, enostavna, natančna, brezstopenjska nastavitev tlaka neposredno v območju prijemanja: PowerControlova razpršilna cev s šobo velikosti 038 za natančno nastavitev delovnega tlaka.
S Kärcher-jevim patentiranim sistemom moči šobe omogoča povečanje učinkovitosti čiščenja za približno 40 odstotkov.Naša PowerControl razpršilna cev 038 je prepričljiva kot alternativa napravam s funkcijo servo krmiljenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
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