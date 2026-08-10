Power Control razpršilna cev 042

Učinkovitost čiščenja za vsako nalogo. Razpršilna cev PowerControl z velikostjo šobe 042. Brezstopenjska, natančna nastavitev tlaka neposredno v območju prijemanja.

Kolikor je to potrebno, kolikor je le mogoče: Z brezstopenjsko nastavitvijo tlačnega curka razpršilne cevi PowerControl 042 lahko sedaj optimalno prilagodite učinkovitost čiščenja ustrezni nalogi čiščenja, ne da bi pri tem prekinili delo. Ergonomsko smiselno nameščene nastavitve v območju neposrednega oprijema so tako enostavne za uporabo. Za nadaljnjo optimizacijo, patentirana kontura šobe Kärcher povečuje učinkovitost čiščenja za približno 40 odstotkov. Poseben nizkotlačni način omogoča ciljno uporabo čistilnih sredstev, delovni kot pa se z lahkoto prilagodi z inovativno nastavitvijo ravni žarka.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,1

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