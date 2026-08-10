Pre-Pure filter
Filter Pre-Pure tvori prvo in drugo stopnjo filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.
Filter Pre-Pure je kombinacija polipropilenskega filtra in filtra z aktivnim ogljem ter iz vode zanesljivo odstrani večje delce do > 5 µm, težke kovine in klor. Filter Pre-Pure tvori prvo in drugo stopnjo štiristopenjskega koncepta filtra Kärcherjevega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,46
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,548
|Mere (D × Š × V) (mm)
|71 x 71 x 272
Področja uporabe
- Pitna voda