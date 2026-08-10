Pre-Pure filter

Filter Pre-Pure tvori prvo in drugo stopnjo filtra štiristopenjskega koncepta filtra našega vodnega filtrirnega sistema Kärcher WPC 120 UF.

Filter Pre-Pure je kombinacija polipropilenskega filtra in filtra z aktivnim ogljem ter iz vode zanesljivo odstrani večje delce do > 5 µm, težke kovine in klor. Filter Pre-Pure tvori prvo in drugo stopnjo štiristopenjskega koncepta filtra Kärcherjevega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža brez dodatkov (Kg) 0,46
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,548
Mere (D × Š × V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Pitna voda