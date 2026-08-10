Mali predfilter odstranjuje grobe delce nečistoč in peska v običajnih vrtnih črpalkah, hišnih avtomatih za vodo in hišnih vodovodih in tako podaljša njeno življenjsko dobo. Predfilter je zlasti primeren za naprave brez integriranega filtra z dobavnom količino do 4.000 l/h, kot tudi s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filterski vstavek se z lahkoto izvleče za namene čiščenja. Velikost očesc finega filtra znaša 250 µm (0,25 mm). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako jamči nemoteno delo črpalke.