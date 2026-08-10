Predfilter za crpalke, mali

Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.

Mali predfilter odstranjuje grobe delce nečistoč in peska v običajnih vrtnih črpalkah, hišnih avtomatih za vodo in hišnih vodovodih in tako podaljša njeno življenjsko dobo. Predfilter je zlasti primeren za naprave brez integriranega filtra z dobavnom količino do 4.000 l/h, kot tudi s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filterski vstavek se z lahkoto izvleče za namene čiščenja. Velikost očesc finega filtra znaša 250 µm (0,25 mm). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako jamči nemoteno delo črpalke.

Značilnosti in prednosti
Snemljiv filter
  • Filter lahko očistite pod tekočo vodo in ga tako lahko vedno znova uporabljate.
Predfilter za črpalke, mali
  • Za črpalke s pretokom vode do 4.000 l/h.
Predfilter
  • Za dodatno zaščito črpalke pred grobimi delci nečistoč in peska.
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikosti Do 4000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)
Tlak (bar) 8
Velikost odprtin (mm) 0,25
Velikost navoja G1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,815
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,96
Mere (D × Š × V) (mm) 120 x 220 x 200

Oprema

  • Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Področja uporabe
  • Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.