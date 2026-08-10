Predfilter za crpalke, mali
Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.
Mali predfilter odstranjuje grobe delce nečistoč in peska v običajnih vrtnih črpalkah, hišnih avtomatih za vodo in hišnih vodovodih in tako podaljša njeno življenjsko dobo. Predfilter je zlasti primeren za naprave brez integriranega filtra z dobavnom količino do 4.000 l/h, kot tudi s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filterski vstavek se z lahkoto izvleče za namene čiščenja. Velikost očesc finega filtra znaša 250 µm (0,25 mm). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako jamči nemoteno delo črpalke.
Značilnosti in prednosti
Snemljiv filter
- Filter lahko očistite pod tekočo vodo in ga tako lahko vedno znova uporabljate.
Predfilter za črpalke, mali
- Za črpalke s pretokom vode do 4.000 l/h.
Predfilter
- Za dodatno zaščito črpalke pred grobimi delci nečistoč in peska.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Do 4000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Velikost odprtin (mm)
|0,25
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,815
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,96
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 220 x 200
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije
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