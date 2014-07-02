Predfilter za črpalke, mali
Predfilter za črpalke za zaščito vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnih vodovodov pred grobimi delci umazanije in peskom.
Predfilter za vse dobavljive vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo, hišne vodovode - še posebej za naprave brez vgrajenega filtra s pretokom do 3.000 l/h. Predfilter učinkovito ščiti črpalko pred grobimi delci umazanije ali pred peskom in tako podaljšuje njeno življenjsko dobo. Vložek filtra lahko vzamete iz filtra in ga očistite. Velikost mrežice finega filtra znaša 250µm (0,25mm). Predfilter je primeren za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Snemljiv filter
- Filter lahko očistite pod tekočo vodo in ga tako lahko vedno znova uporabljate.
Predfilter za črpalke, mali
- Za črpalke s pretokom vode do 4.000 l/h
Predfilter
- Za dodatno zaščito črpalke pred grobimi delci umazanije in peskom
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Do 4000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)
|Velikost odprtin (mm)
|0,25
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,848
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,963
|Mere (D × Š × V) (mm)
|122 x 189 x 194
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije
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