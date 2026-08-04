Predfilter za potopne črpalke, mali
Ščiti potopno črpalko in tako povišuje njeno varnost delovanja: trpežen predfilter za potopne črpalke SP 1 do SP 5 Flat/Dirt je izjemno enostaven za montažo.
Trpežen predfilter lahko opcijsko namestite na potopno črpalko. Uporaba predfiltra se priporoča še posebej pri uporabi potopne črpalke v zelo onesnaženi vodi, kot so gradbene jame ali v primeru poplav. S filtrom lahko preprečite večjim delcem umazanije, da bi prišli v samo črpalko. To varuje gonilo črpalke in preprečuje, da bi se črpalka zamašila zaradi vej in drugih delcev umazanije - s tem boste povečali varnost delovanja vaše črpalke. Predfilter je primeren za potopne črpalke SP 1 do SP 5 Flat/Dirt, odprtine na filtrirni mrežici so velike ca. 5 mm.
Značilnosti in prednosti
Robusten predfilter
- Varuje gonilo črpalke pred zamašitvijo zaradi vej in drugih delcev umazanije in povečuje varnost delovanja črpalke.
Sistem na klik
- Enostavna in hitra namestitev na potopno črpalko.
5 mm velike odprtine
- Pretok ne po zmanjšan, povečala se bo le varnost delovanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost odprtin (mm)
|5
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,111
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,257
|Mere (D × Š × V) (mm)
|177 x 179 x 53
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Področja uporabe
- Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije