Trpežen predfilter lahko opcijsko namestite na potopno črpalko. Uporaba predfiltra se priporoča še posebej pri uporabi potopne črpalke v zelo onesnaženi vodi, kot so gradbene jame ali v primeru poplav. S filtrom lahko preprečite večjim delcem umazanije, da bi prišli v samo črpalko. To varuje gonilo črpalke in preprečuje, da bi se črpalka zamašila zaradi vej in drugih delcev umazanije - s tem boste povečali varnost delovanja vaše črpalke. Predfilter je primeren za potopne črpalke SP 1 do SP 5 Flat/Dirt, odprtine na filtrirni mrežici so velike ca. 5 mm.