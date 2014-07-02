Snemljivi predfilter iz plemenitega jekla služi za zaščito rotorja črpalke pred zamašitvijo z grobimi delci nečistoč in tako povečuje varnost delovanje potopne črpalke. Dobavljiv je za naslednje tipe potopnih črpalk: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.