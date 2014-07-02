Predfilter za potopne črpalke, veliki
Snemljivi predfilter iz plemenitega jekla služi za zaščito rotorja črpalke pred zamašitvijo in tako povečuje varnost delovanje potopne črpalke.
Snemljivi predfilter iz plemenitega jekla služi za zaščito rotorja črpalke pred zamašitvijo z grobimi delci nečistoč in tako povečuje varnost delovanje potopne črpalke. Dobavljiv je za naslednje tipe potopnih črpalk: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.
Značilnosti in prednosti
Snemljiv predfilter iz legiranega jekla
- Snemljivi predfilter za enostavno nameščanje na črpalko. Ščiti kolo črpalke pred zamašitvijo z vejami ali delci nečistoč in povečuje zanesljivost delovanja.
Predfilter za potopne črpalke veliki
- Za Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 in SCP 16000
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,243
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,367
|Mere (D × Š × V) (mm)
|210 x 210 x 70
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije