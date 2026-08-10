Preklopna talna šoba, DN 35, širina 280 mm, bazaltno siva, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine

Za čiščenje tekstila in trdih površin: preklopna talna šoba iz bazaltno sive plastike s širino 280 mm in nazivno velikostjo DN 35. Ima praktično parkirno kljuko.

Specifikacije

Tehnični podatki

Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Količina (Kos(i)) 1
Širina (mm) 280
Barva siva
Teža (Kg) 0,655
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,699
Mere (D × Š × V) (mm) 278 x 260 x 68

Video posnetki