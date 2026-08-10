Preklopna talna šoba, DN 35, širina 280 mm, bazaltno siva, s parkirno kljuko, primerna za tekstilne in trde površine
Za čiščenje tekstila in trdih površin: preklopna talna šoba iz bazaltno sive plastike s širino 280 mm in nazivno velikostjo DN 35. Ima praktično parkirno kljuko.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Količina (Kos(i))
|1
|Širina (mm)
|280
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,655
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,699
|Mere (D × Š × V) (mm)
|278 x 260 x 68
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