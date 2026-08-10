PrimoFlex® Premium cev dolžine 1,5 metra, ki zaduši hrup, premera 1/2", služi kao povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oz. hišnimi vodovodi in fiksnim sistemom cevovoda G3/4. Skozi cev nastaja manj vibracij, kar vodi do znatnega zmanjšanja šumov. Komplet obsega priključni element 3/4" za hišne vodovodne cevi in priključni element G1 za montažo na cev. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča zelo enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako omogoča nemoteno delo črpalke.