Pressure connection kompl. 1,5m za cevovod
Spojna cev med hišnimi avtomati za vodo oz.hišnim vodovodom in fiksnimi sistemi cevovoda: komplet za hišni priključek za cevovode (G3/4) vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.
PrimoFlex® Premium cev dolžine 1,5 metra, ki zaduši hrup, premera 1/2", služi kao povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oz. hišnimi vodovodi in fiksnim sistemom cevovoda G3/4. Skozi cev nastaja manj vibracij, kar vodi do znatnega zmanjšanja šumov. Komplet obsega priključni element 3/4" za hišne vodovodne cevi in priključni element G1 za montažo na cev. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča zelo enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako omogoča nemoteno delo črpalke.
Značilnosti in prednosti
Prilagodljiva cev
- Tako nastane manj vibracij in prenos hrupa na trde cevovodne sisteme se občutno zmanjša.
Povezovalna cev za trde cevovodne sisteme
- Za povezovanje črpalke za oskrbo hiše z vodo. Sistemi cevovoda najpogosteje ne segnejo do mesta postavitve črpalke. Priporoča se spojiti črpalko s cevovodom s pomočjo fleksibilne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,32
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,43
|Mere (D × Š × V) (mm)
|219 x 59 x 246
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.