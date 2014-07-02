Prevleke za brisanje iz mikrovlaken
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken skrbi za optimalno odstranjevanje umazanije na vseh gladkih površinah.
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken skrbi za optimalno odstranjevanje umazanije na vseh gladkih površinah oz. oknih. Skupaj z razpršilko, brisalnikom za okna naprave WV in koncentratom za čiščenje oken zagotavlja čistočo brez sledi in lis. Tako bo čiščenje oken postalo tako enostavno, kot še nikoli doslej.M80
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna prevleka iz mikrovlaken z abrazivnimi ter mehkimi vlakni
- Umazanije se optimalno loči od površine in ostane na krpi, s katero površino obrišete
- Z abrazivnimi vlakni boste enostavno s površine obrisali tudi izjemno trdovratno umazanijo
- Mehka vlakna umazanijo optimalno vežejo nase
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,04
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,084
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 275 x 30
Področja uporabe
- Okna in steklene površine