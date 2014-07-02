Prevleka za brisanje iz mikrovlaken skrbi za optimalno odstranjevanje umazanije na vseh gladkih površinah oz. oknih. Skupaj z razpršilko, brisalnikom za okna naprave WV in koncentratom za čiščenje oken zagotavlja čistočo brez sledi in lis. Tako bo čiščenje oken postalo tako enostavno, kot še nikoli doslej.M80