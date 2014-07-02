Pribor za pritrditev lovilca umazanije

Žlica iz pocinkanega jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 3,737
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