Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom
Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtne črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).
Priključek za črpalko je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode. Priključek vam nudi ustrezno rešitev za črpalke s priključnimi navoji G1 (33,3 mm) in za cevi s premerom 3/4" oziroma 1". V obseg dobave so vključeni tudi pokrivna matica, objemka za cev, ploščato tesnilo in povratni ventil. Povratni ventil lahko uporabite pri potopnih in tlačno potopnih črpalkah. Z njim boste preprečili povratni tok vode nazaj v črpalko. V vseh ostalih primerih lahko namesto povratnega ventila uporabite ploščato tesnilo.
Značilnosti in prednosti
Priključek
- Za vakuumsko odporen priklop cevi na črpalko
Vrtljiv navoj
- Za enostavno namestitev priključka na samo črpalko, še posebej kadar je cev že predhodno nameščena na priključek črpalke.
Za 3/4" in 1" cevi
- Glede na velikost cevi lahko uporabite ustrezen priključek.
Vklj. s ploščatim tesnilom
- Zatesni priključek do črpalke v tej meri, da voda ne more uhajati oz. odtekati.
Vklj. s povratnim ventilom
- Preprečuje povratni tok že prečrpane vode. Še posebej se priporoča pri uporabi potopnih in potopno tlačnih črpalk.
Vklj. z objemko za cev
- Za pritrditev cevi na priključek črpalke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Ustreza cevem s premerom 3/4" in 1"
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,015
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,051
|Mere (D × Š × V) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
- Za uporabo v primeru poplav
- Za razne vrste škode, ki jo povzroči voda v hiši ali v kleti (izlitje iz pralnega stroja, vdor podtalne vode)
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.