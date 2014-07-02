Priključek za črpalko je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode. Priključek vam nudi ustrezno rešitev za črpalke s priključnimi navoji G1 (33,3 mm) in za cevi s premerom 3/4" oziroma 1". V obseg dobave so vključeni tudi pokrivna matica, objemka za cev, ploščato tesnilo in povratni ventil. Povratni ventil lahko uporabite pri potopnih in tlačno potopnih črpalkah. Z njim boste preprečili povratni tok vode nazaj v črpalko. V vseh ostalih primerih lahko namesto povratnega ventila uporabite ploščato tesnilo.