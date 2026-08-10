Priključek za na dimno cev
Izpušna šoba (povezovalni oval, premer 157 mm) za priključitev na visokotlačni čistilec tople vode.Z varovalko za priključek dimne cevi. Za premer dimne cevi do 200 mm.
Priključek za dimno cev z blažilnikom prepiha za priključitev na dimno cev (vmesnik za gorilnike HDS za priključitev na sisteme, primerne za zlaganje komponent eno na drugo)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|200
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,054
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Področja uporabe
- Za priključitev sistemov izpušnih plinov na stacionarne visokotlačne čistilnike s toplo vodo