Priključni adapter
S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.
S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke z notranjim navojem. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33.3 mm).
Značilnosti in prednosti
Priključni adapter
- Hiter priklop vodnih priključkov z notranjim navojem na črpalko, ki je opremljena z notranjim navojem.
Optimiran priključni navoj
- Zanesljivo tesnjenje adapterja brez tesnilnega traku ali podobnega.
Montaža brez orodja.
- Za priklop ne potrebujete nobenega orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|1" na 1"
|Velikost navoja
|G1
|Premer
|1″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,024
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,039
|Mere (D × Š × V) (mm)
|35 x 75 x 35
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.