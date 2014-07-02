Priključni adapter

S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.

S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke z notranjim navojem. Priključni navoj: G1 (33,3 mm) na G1 (33.3 mm).

Značilnosti in prednosti
Priključni adapter
  • Hiter priklop vodnih priključkov z notranjim navojem na črpalko, ki je opremljena z notranjim navojem.
Optimiran priključni navoj
  • Zanesljivo tesnjenje adapterja brez tesnilnega traku ali podobnega.
Montaža brez orodja.
  • Za priklop ne potrebujete nobenega orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikosti 1" na 1"
Velikost navoja G1
Premer 1″
Barva Črna
Teža (Kg) 0,024
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,039
Mere (D × Š × V) (mm) 35 x 75 x 35

Oprema

  • Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Področja uporabe
  • Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
  • Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
  • Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.