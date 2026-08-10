Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1
Priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.
S pomočjo priključnega adapterja je črpalko z notranjim navojem mogoče hitro in zanesljivo spojiti s priključkom za vodo z notranjim navojem – bodisi na sesalni ali tlačni strani. Primeren je za priključni navoj G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm). Adapter ima na eni strani standardni navoj G1 z aksialnim tesnenjem (oznaka [2] na proizvodu), na drugi strani pa standardni navoj G1 z radialnim tesnenjem (oznaka [1] na proizvodu). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča zelo enostavno montažo, tesni zelo zanesljivo in tako zagotavlja nemoteno delo črpalke.Tako je na eni strani možno priključiti tudi pribor drugih proizvajalcev in tudi starejši Kärcherjev pribor (oznaka [2]) na Kärcherjeve črpalke z radialnim sistemom tesnenja (oznaka [1]). Na drugi strani pa je pribor z radialnim tesnenjem iz Kärcherjeve serije PerfectConnect (oznaka [1]) mogoče priključiti na vse običajne črpalke z aksialnim tesnenjem (oznaka [2]).
Značilnosti in prednosti
Priključni adapter
- Hiter priklop vodnih priključkov z notranjim navojem na črpalko, ki je opremljena z notranjim navojem.
Optimiran priključni navoj
- Zanesljivo tesnjenje adapterja brez tesnilnega traku ali podobnega.
Montaža brez orodja
- Za priklop ne potrebujete nobenega orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,024
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,044
|Mere (D × Š × V) (mm)
|36 x 72 x 36
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.