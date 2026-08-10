S pomočjo priključnega adapterja je črpalko z notranjim navojem mogoče hitro in zanesljivo spojiti s priključkom za vodo z notranjim navojem – bodisi na sesalni ali tlačni strani. Primeren je za priključni navoj G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm). Adapter ima na eni strani standardni navoj G1 z aksialnim tesnenjem (oznaka [2] na proizvodu), na drugi strani pa standardni navoj G1 z radialnim tesnenjem (oznaka [1] na proizvodu). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča zelo enostavno montažo, tesni zelo zanesljivo in tako zagotavlja nemoteno delo črpalke.Tako je na eni strani možno priključiti tudi pribor drugih proizvajalcev in tudi starejši Kärcherjev pribor (oznaka [2]) na Kärcherjeve črpalke z radialnim sistemom tesnenja (oznaka [1]). Na drugi strani pa je pribor z radialnim tesnenjem iz Kärcherjeve serije PerfectConnect (oznaka [1]) mogoče priključiti na vse običajne črpalke z aksialnim tesnenjem (oznaka [2]).