S pomočjo priključnega elementa je možno vakuumsko neprepustno priključiti sesalno stran črpalke na PE cevovod premera 1" brez navoja – idealno za uporabo vode iz alternativnih virov kot so cisterne ali vodnjaki, za pranje perila, izpiranje stranišč ali namakanje vrtov. Preko zunanjega navoja G1 je možno spojiti običajne sesalne garniture s priključnim navojem G1. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, posebno zanesljivo tesni in tako zagotavlja nemoteno delo črpalke.