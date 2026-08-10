Priključni element za sesalne cevovode 1" (25 mm)
Priključni element za vakuumsko neprepustno spajanje sesalne strani črpalke s sesalnimi cevovodi brez navoja (kompatibilen za PE cev premera 1"). Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.
S pomočjo priključnega elementa je možno vakuumsko neprepustno priključiti sesalno stran črpalke na PE cevovod premera 1" brez navoja – idealno za uporabo vode iz alternativnih virov kot so cisterne ali vodnjaki, za pranje perila, izpiranje stranišč ali namakanje vrtov. Preko zunanjega navoja G1 je možno spojiti običajne sesalne garniture s priključnim navojem G1. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, posebno zanesljivo tesni in tako zagotavlja nemoteno delo črpalke.
Značilnosti in prednosti
Priključni element za sesalne cevovode 1" brez navoja
- Priklop črpalke na cevovode 1" brez uporabe orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,058
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,074
|Mere (D × Š × V) (mm)
|54 x 72 x 54
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.