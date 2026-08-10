Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+ 3/4"
Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.
Priključni element PerfectConnect za sesalne in vrtne cevi znatno poenostavlja vakuumsko neprepusten priklop sesalnih cevi na sesalno stran, in priklop vrtnih cevi na tlačno stran črpalk. Priključni element nudi ustrezne rešitve za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) in cevi premera 3/4" oz. 1". Lahko se takoj uporabi za vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo i hišne vodovode. V obsegu izdobave su holandska matica in objemka za cev. Zahvaljujoč sistemu tesnenja PerfectConnect iz BP pribora bodo črpalke zelo zanesljivo zatesnjene in bodo delovale brez motenj.
Značilnosti in prednosti
Priključek
- Za vakuumsko odporni priklop cevi na črpalko
Vrtljiv navoj
- Za enostavno nameščanje priključka črpalke na črpalko, zlasti če je cev že montirana.
Za 3/4" in 1" cevi
- Za pričvrstitev cevi na priključni element črpalke.
Vključujoč cevno objemko
- Za pričvrstitev cevi na priključni element črpalke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,045
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,067
|Mere (D × Š × V) (mm)
|45 x 80 x 45
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.