Priključni element PerfectConnect za sesalne in vrtne cevi znatno poenostavlja vakuumsko neprepusten priklop sesalnih cevi na sesalno stran, in priklop vrtnih cevi na tlačno stran črpalk. Priključni element nudi ustrezne rešitve za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) in cevi premera 3/4" oz. 1". Lahko se takoj uporabi za vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo i hišne vodovode. V obsegu izdobave su holandska matica in objemka za cev. Zahvaljujoč sistemu tesnenja PerfectConnect iz BP pribora bodo črpalke zelo zanesljivo zatesnjene in bodo delovale brez motenj.