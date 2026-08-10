Sesalni cevovodi s PE cevmi premera 1 1/4" se lahko s pomočjo priključnega elementa vakuumsko neprepustno priključijo na sesalno stran črpalke. Tako je npr., mogoče črpati vodo iz alternativnih virov, kot so cisterne ali vodnjaki, ter jo uporabljati za pranje perila, izpiranje stranišč ali namakanje vrta. Zahvaljujoč notranjemu navoju G1 se lahko uporabi običajna sesalna cev s priključnim navojem G1. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora, ki je enostaven za montažo, posebno zanesljivo tesni – za delo črpalk brez motenj.