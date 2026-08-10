Priključni kos za sesalno cev. 1 1/4 " (32 mm)
Priključni element omogoča vakuumsko neprepustno spajanje cevovoda premera 1 1/4" na sesalno stran črpalke. Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect za zanesljivo tesnenje.
Sesalni cevovodi s PE cevmi premera 1 1/4" se lahko s pomočjo priključnega elementa vakuumsko neprepustno priključijo na sesalno stran črpalke. Tako je npr., mogoče črpati vodo iz alternativnih virov, kot so cisterne ali vodnjaki, ter jo uporabljati za pranje perila, izpiranje stranišč ali namakanje vrta. Zahvaljujoč notranjemu navoju G1 se lahko uporabi običajna sesalna cev s priključnim navojem G1. Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora, ki je enostaven za montažo, posebno zanesljivo tesni – za delo črpalk brez motenj.
Značilnosti in prednosti
Direktni priklop na sesalne cevovode (1 1/4")
- Priklop črpalke na cevovode brez uporabe orodja (1 1/41").
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,086
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,102
|Mere (D × Š × V) (mm)
|63 x 80 x 63
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.