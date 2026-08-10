Prilagodljiv set ročnih šob
Komplet s prilagodljivo ročno šobo in pripadajočo krpo iz finih vlaken je popoln za čiščenje trdovratne umazanije z ravnih in ukrivljenih površin (npr. umivalnikov) v kuhinji in kopalnici.
Komplet fleksibilne ročne šobe je sestavljen iz ročne šobe s prilagodljivimi stranskimi krilci in visokokakovostne tkanine iz ultra finih vlaken. Skupaj zagotavljata optimalne rezultate čiščenja na težko dostopnih ravnih in ukrivljenih površinah. Ročna šoba se z nežnim pritiskom samodejno prilagodi površini. Zahvaljujoč posebni zankasti strukturi tekstilne tkanine krpa zagotavlja posebej učinkovito pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja – tudi vogali in robovi so čisti v hipu. S sistemom kljuke in zanke lahko krpo hitro in enostavno pritrdite na ročno šobo. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite iz ročne šobe, ne da bi prišla v stik z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Fleksibilna stranska krilaFleksibilna ročna šoba se zlahka prilagaja na primer ukrivljenosti umivalnikov in kopalnih kadi. Krpa učinkovito očisti najrazličnejše površine, ne da bi za seboj pustila ostanke umazanije. Stožčasta stranska krila olajšajo čiščenje tudi težko dostopnih mest, npr. za pipami.
Visokokakovostna krpa iz mikrovlakenPosebna zankasta struktura krpe zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkovKrpa se pritrdi na ročno šobo s preprostim pritiskom. Krpa med čiščenjem ne drsi.
Pas na tkanini
- Brez stika z umazanijo pri menjavi krp: krpo enostavno primite za trak in ročni nastavek potegnite navzgor in stran.
Tkanina pokriva vse strani ročne šobe
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
- Ščiti pohištvo pred praskami.
Majhna velikost
- Zaradi velikosti ročne šobe je primeren za srednje velika območja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,194
|Mere (D × Š × V) (mm)
|160 x 170 x 55
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Področja uporabe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kuhalne plošče
- Pečica
- Izpušne nape