Komplet fleksibilne ročne šobe je sestavljen iz ročne šobe s prilagodljivimi stranskimi krilci in visokokakovostne tkanine iz ultra finih vlaken. Skupaj zagotavljata optimalne rezultate čiščenja na težko dostopnih ravnih in ukrivljenih površinah. Ročna šoba se z nežnim pritiskom samodejno prilagodi površini. Zahvaljujoč posebni zankasti strukturi tekstilne tkanine krpa zagotavlja posebej učinkovito pobiranje umazanije. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja – tudi vogali in robovi so čisti v hipu. S sistemom kljuke in zanke lahko krpo hitro in enostavno pritrdite na ročno šobo. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite iz ročne šobe, ne da bi prišla v stik z umazanijo.