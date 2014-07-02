Profesionalna High End pištola

Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1.5.

Robustna in trpežna nadstandardna pištola je izdelana iz materialov, ki so primerni za stik z živili in odporni proti morski vodi. Idealna je za profesionalno uporabo, npr. v prehrambni industriji. Gre za pištolo optimiziranim pretokom za nizke tlačne izgube pri pretoku vode do 2500 l/h. Priložena je tudi spojka za visokotlačne cevi M 22 × 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj M22 x 1,5
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,955