Profesionalna High End pištola
Vrhunska pištola z optimiziranim pretokom. Nizka izguba tlaka tudi pri volumnih vode do 2500 l / h. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Materiali, odporni na hrano in morsko vodo, nudijo najboljše pogoje za uporabo v živilski industriji in industriji. Priključek za HD cevi M 22 x 1.5.
Robustna in trpežna nadstandardna pištola je izdelana iz materialov, ki so primerni za stik z živili in odporni proti morski vodi. Idealna je za profesionalno uporabo, npr. v prehrambni industriji. Gre za pištolo optimiziranim pretokom za nizke tlačne izgube pri pretoku vode do 2500 l/h. Priložena je tudi spojka za visokotlačne cevi M 22 × 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,955