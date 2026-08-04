Profesionalni program
Visokotlačni čistilniki
- Seals for trapezoidal thread
- Visokotlačne pištole
- Razpršilne cevi
- Odtstranitev plevela
- Razpršilne cevi z vrtljivim curkom
- Večnamenska šoba
- Kärcherjeva šoba Power
- eco!Booster
- Šoba za visokotlačni curek / zaščita šobe / nosilec kroglične šobe
- Navitje za šobo / distančnik
- Visokotlačne cevi
- Čiščenje cevi
- Čistilniki tal in talne šobe
- Sistemi za peno
- Dodajanje / injektorji
- Hitra spojka
- Deli spojk
- Koluti za cev
- Čiščenje fasad in solarnih panelov
- Nastavek za škropljenje
- Čiščenje sodov in posod
- Kompleti dodatkov
- Priključek za vodo
- Ostali dodatki za visokotlačne čistilnike
- Krtača za pranje
- Odjemno mesto
- Daljinsko upravljanje
- Krmilni vod
- Visokotlačna napeljava
- Postavitev naprave
- Vodilo za cev za visokotlačne čistilnike
- Cev za dimni plin
- Oskrba z gorivom
- Sistem izpuha
- Dodatki za AP
Profesionalni sesalniki
- Batteries
- Battery chargers
- Kompleti šob
- Filter bags
- Filtri T / NT
- Zavoji
- Sesalne šobe
- Sesalne cevi
- Sesalne cevi
- Vezne objemke
- Kompleti dodatkov za sesalnike za specifične ciljne skupine
- Ostali dodatki NT
- Dodatki za sesalnik za preproge
- Nadaljnji dodatki sesalnikov za suho sesanje
- Further accessories Electric broom
- Komplet, neprevodni mediji
Čistilno-sesalni stroji
Naprave za osnovno čiščenje preprog/parni čistilniki
Stroji za pometanje in pometanje s sesanjem
Rešitve industrijskega črpanja
Čiščenje s suhim ledom
Avtomati za vodo
Pralnice za gospodarska vozila
Avtopralnice za osebna vozila
- Nalepke višina pranja / širina pranja
- Krtače
- Oskrba z energijo
- Sprednja vrata
- Delovanje z reciklirano vodo
- Shranjavenje/nadzor nad čistili
- Naprava za zaščito pred zmrzaljo
- Črpalke
- Varnostne naprave
- Zaščita proti pršenju
- Pranje podvozja
- Pranje koles
- Zaščitni elementi
- Delovanje kartice za pranje/čitalec
- Sistemi za pripravo vode
- Dodatni programi
- Dodatni nadzor
- Preklopna lamela, strešni sušilec
- Krmiljenje vrat